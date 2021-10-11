Realme TV Stick: бюджетный конкурент Xiaomi Mi TV Stick

Представление Google TV Stick широкой публике запланировано на 13 октября в Индии. Церемония стартует в 12:30 по местному времени, сообщается на твиттер-канале разработчика.





Устройство будет работать под управлением «Гугл ТВ», взаимодействовать с играми из PlayStore и ведущими потоковыми платформами. В тот же день компания Realme выведет на рынок смартфон GT Neo2.





Отмечается, что ТВ-стик получит HDMI 2.1, «Гугл Ассистент», HDR 10+, Chromecast Built-in и сможет обеспечить качество 4К.





Приписываемый устройству объем памяти – 2/16 Гб. За управление девайсом будет отвечать четырехъядерный процессор Amlogic.





Ориентировочная цена ТВ-стика в рупиях — порядка в ₹5,000 (примерно $67).











