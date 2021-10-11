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10 октября 21, 13:13
Realme TV Stick: бюджетный конкурент Xiaomi Mi TV Stick
Представление Google TV Stick широкой публике запланировано на 13 октября в Индии. Церемония стартует в 12:30 по местному времени, сообщается на твиттер-канале разработчика.
Устройство будет работать под управлением «Гугл ТВ», взаимодействовать с играми из PlayStore и ведущими потоковыми платформами. В тот же день компания Realme выведет на рынок смартфон GT Neo2.
Отмечается, что ТВ-стик получит HDMI 2.1, «Гугл Ассистент», HDR 10+, Chromecast Built-in и сможет обеспечить качество 4К.
Приписываемый устройству объем памяти – 2/16 Гб. За управление девайсом будет отвечать четырехъядерный процессор Amlogic.
Ориентировочная цена ТВ-стика в рупиях — порядка в ₹5,000 (примерно $67).
Источник: https://prostomob.com/