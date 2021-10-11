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IT-Индустрия
ИТ-Новости
10 октября 21, 13:13
Realme TV Stick: бюджетный конкурент Xiaomi Mi TV Stick
Realme TV Stick
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В Сети появилась информация о дате презентации первого в истории бренда Realme потокового устройства.
Представление Google TV Stick широкой публике запланировано на 13 октября в Индии. Церемония стартует в 12:30 по местному времени, сообщается на твиттер-канале разработчика.

Устройство будет работать под управлением «Гугл ТВ», взаимодействовать с играми из PlayStore и ведущими потоковыми платформами. В тот же день компания Realme выведет на рынок смартфон GT Neo2.

Отмечается, что ТВ-стик получит HDMI 2.1, «Гугл Ассистент»,  HDR 10+, Chromecast Built-in и сможет обеспечить качество 4К.

Приписываемый устройству объем памяти – 2/16 Гб. За управление девайсом будет отвечать четырехъядерный процессор Amlogic.

Ориентировочная цена ТВ-стика в рупиях — порядка в ₹5,000 (примерно $67).



Источник: https://prostomob.com/
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