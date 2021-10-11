Причиной этого является то, что большинство Android-смартфонов имеют схожие характеристики и функции, но при этом предлагают разные впечатления от пользования. Возможно, вы относитесь к тем, кто ищет что-то мощное и интересное, поэтому сейчас будут названы топ 3 самые лучшие Android — смартфоны 2021 года.





№3. Sony Xperia 1 III





Sony Xperia 1 III один из тех смартфонов, который не может оставить после себя плохих впечатлений. Компания Sony оснастила свой смартфон всем лучшим, что только можно найти и предложила его только истинным поклонникам мощных смартфонов.





Этот смартфон получил флагманский процессор Snapdragon 888, 6,5-дюймовую панель с частотой обновления 120 Гц, с разрешением 4K, защитой от влаги и пыли IP68, квадрокамеру 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп + 0.3 Мп, аккумулятор 4500 мАч и корпус с металла и стекла.





В целом, это один из лучших Android-смартфонов, которые сейчас представлены на рынке.





№2. OnePlus 9 Pro





Следующий топовый смартфон — OnePlus 9 Pro. Данный смартфон также получил все самое лучшее, а именно процессор Snapdragon 888, 6,7 — дюймовую AMOLED панель с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, камеру 48 Мп + 50 Мп + 8 Мп, аккумулятор 5000 мАч с поддержкой беспроводной 50 Вт зарядки и быстрой 65 Вт зарядкой. Кроме этого, он получил защиту от влаги IP68 и корпус с металла и стекла.





Также стоит напомнить, что данный смартфон работает на лучшей оболочке OxygenOS, которую оценили все пользователи.





№1. Xiaomi Mi 11 Ultra





Наконец мы дошли до лучшего Android-смартфона в 2021 году и им оказался, вполне ожидаемо, Xiaomi Mi 11 Ultra. Данный смартфон также получил флагманский процессор Snapdragon 888 в паре с 12 Гб оперативной памяти. Также он получил 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и … дополнительный экран на тыльной стороне (по размерам как Mi Band).





Относительно камер, то он получил тройную камеру 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп и питается от аккумулятора 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Также он получил защиту от влаги и пыли IP68, что довольно неожиданно, как для Xiaomi.





На данный момент, эта тройка смартфонов действительно относится к лучшим и наиболее мощным Android-смартфонам, поэтому, если у вас есть свободные 800 — 1000+ долларов, сразу покупайте их.



