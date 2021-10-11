Опубликована инструкция по ускорению работы Windows 11

Согласно результатам тестирований, проведённых экспертами, VBS способна замедлять быстродействие во время игр на 5 или даже больше - 25 процентов. Поэтому для геймеров может быть важно отключить эту функцию, чтобы обеспечить максимальную производительность в игровых проектах.





Автор замечает, что функция эта может быть активирована по умолчанию, если человек приобретает новый ноутбук/настольный компьютер или если выполняет "чистую" установку Windows 11.





Чтобы проверить, включён ли этот параметр, нужно выполнить пару действий.





1. Открыть "Системную информацию". Проще всего это сделать с помощью ввода в строку поиска этот запрос.





2. Прокрутить вниз и найти наименование "Безопасность на основе виртуализации". Напротив него должно быть написано "Работает" или "Не включено". Если второй вариант, то отключать ничего не надо.





Если же в строке значится "Работает", то нужно проделать ещё несколько шагов для отключения VBS/HVCI.





1. Ввести в поиске Windows 11 "Core Isolation". Затем нужно нажать на самый верхний результат.





2. Нажать в окошке на "Безопасность Windows" и "ОК".





3. Отключить "Целостность памяти". В том случае, если она уже не была у вас выключена.





4. Перезагрузить компьютер.





5. Проверить ещё раз, выключена ли функция VBS. Если нет, то переходите далее.





6. Открыть regedit. Проще всего для этого нажать клавиши Windows и R, а затем ввести это слово в поле, кликнуть "ОК".





7. В адресной строке ввести HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlDeviceGuard.





8. Открыть EnableVirtualizationBasedSecurity. Ввести "0".





9. Закрыть regedit и перезагрузить компьютер.





После этого VBS будет отключён.



