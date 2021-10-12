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IT-Индустрия
ИТ-Новости
12 октября 21, 10:43
В работе Facebook и Instagram произошел очередной сбой
Facebook
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Больше всего жалоб поступает от пользователей из США и Германии, в Украине сбои не зарегистрированы.
Пользователи социальных сетей фиксируют очередной глобальный сбой в работе сервисов Instagram, Facebook. Об этом в понедельник, 11 октября, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Согласно данным интерактивной карты Downdetector, частичные сбои в работе Facebook и Instagram наблюдаются на территории США. Проблемы также зафиксированы на территории Великобритании, Канады, Швеции, Польши и Финляндии.

В Украине сбои в работе Facebook и Instagram не зарегистрированы.

Источник: https://korrespondent.net/
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