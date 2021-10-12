В работе Facebook и Instagram произошел очередной сбой

Пользователи социальных сетей фиксируют очередной глобальный сбой в работе сервисов Instagram, Facebook. Об этом в понедельник, 11 октября, свидетельствуют данные сайта Downdetector.





Согласно данным интерактивной карты Downdetector, частичные сбои в работе Facebook и Instagram наблюдаются на территории США. Проблемы также зафиксированы на территории Великобритании, Канады, Швеции, Польши и Финляндии.





В Украине сбои в работе Facebook и Instagram не зарегистрированы.



