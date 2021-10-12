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IT-Индустрия
ИТ-Новости
12 октября 21, 11:18
Новая функция WhatsApp
WhatsApp
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Мессенджер WhatsApp работает над новой функцией для групп внутри приложения, сообщает XDA Developers.
В бета-версии WhatsApp журналисты обнаружили несколько новых строк кода, указывающих на работы по вводу функции под названием «Сообщество».

Судя по доступной в бете информации, функция «Сообщество» будет во многом совпадать с существующей функцией «Группы». Журналисты уверены, что речь идет не о переименовании функции «Группы», так как в бете присутствуют обе и в описании они указываются вместе.

По их мнению, функция «Сообщества» — создание собственных социальных сетей внутри мессенджера WhatsApp. Функция будет близка по значению к тому, как работают группы внутри соцсети Facebook. Сообщество сможет содержать в себе несколько групп, а также быть каналом для сообщений администраторов.

При этом сообщения сообщества могут содержать цепочки ответов, как у мессенджера Павла Дурова. Telegram позволяет отправлять серии ответов на определенные сообщения в собственном канале.

Источник: https://internetua.com/
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