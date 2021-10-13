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13 октября 21, 11:39
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Telegram
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В работе Telegram во всем мире произошел глобальный сбой. Пользователи мессенджера по всему миру сообщают о сбоях в работе.
С проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран. Большинство пользователей Telegram жалуются на работу приложения, а также соединение с сервером, сообщает downdetector.

Также в Telegram процветает новый вид мошенничества.

Злоумышленники изобрели более хитрый способ, как вытащить деньги из карманов пользователей. Для этого они используют бота в Telegram, который может подменить номера исходящих вызовов и изменить голоса. В издании подчеркивают, что для того чтобы обмануть пользователей мессенджера мошенникам больше не потребуются специальные программы.

Схема обмана работает таким образом: после оплаты Telegram-бот позволяет ввести в специальное поле номер пользователя и номер, который абонент должен увидеть. После совершения звонка пользователю не придется выходить из мессенджера, и это открывает доступ к технологии подмены номера всем, кто пожелает.

Эта схема обмана аферистов является очень опасной, поскольку злоумышленники могут использовать данные родственников, друзей или, к примеру, работодателя, чтобы незаконно завладеть средствами пользователя-жертвы. Аферист может указать в боте номер телефона любого абонента, чей номер есть в телефонной книге. Во время звонка у жертвы аферы отобразится его контакт из списка известных абонентов.

Источник: https://changeua.com/
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