Видеокарты Intel не будут защищены от майнеров

Об этом в интервью рассказал глава графического подразделения Intel Раджа Кодури (Raja Koduri).





Что касается блокировки программного обеспечения и тому подобного, мы не разрабатываем ничего такого и не создаем какие-либо функции, специально предназначенные для майнеров. Что касается действий, которые мы предпринимаем, чтобы избежать или заблокировать их, это продукт, который будет на рынке, и люди смогут его купить. Для нас это не приоритет





Таким образом, Intel не собирается предпринимать каких-либо шагов по примеру Nvidia. Правда, и у Nvidia, как мы знаем, не особо вышло.





Также из слов Кодури можно выделить последние предложения, где он утверждает, что видеокарты будут на рынке, и люди смогут их купить. Можно было бы предположить, что речь идёт о больших поставках карт Intel, однако дальше в интервью Кодури фактически говорит иное.





Мы будем третьим игроком на этом рынке. Я всегда буду очень осторожен, когда имеется такой высокий спрос, а рынок такой жесткий. Я всегда могу использовать больше поставок. Поэтому я не собираюсь говорить, что у меня достаточно предложения на этом рынке с высоким спросом. Думаю, все мои конкуренты сейчас скажут то же самое





Учитывая, что GPU для карт Intel будет производить TSMC, иного ожидать вряд ли стоило. Кодури также подтвердил, что Intel уже поставляет партнёрам собственные референсные адаптеры, но и у производителей будет возможность выпускать свои варианты. Напомним, настольные игровые видеокарты Arc Alchemist выйдут во втором квартале следующего года, а в начале года дебютируют мобильные решения.



