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IT-Индустрия
ИТ-Новости
14 октября 21, 11:56
Главные недостатки смартфонов серии iPhone 13
iPhone 13
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Американская компания SellCell узнала мнения владельцев айфонов о дебютировавшей недавно «линейке» iPhone 13.
Результаты опроса оказались неожиданными: большинство респондентов раскритиковали разработчиков за отсутствие прорывных решений, однако переходить на Android авторы провальных отзывов в большинстве своем не готовы.

Общее количество опрошенных – 5 000 человек. Свыше половины из них (64,1%) заявили о «неинтересности» iPhone 13. Готовность прикупить «тринадцатку» чуть позже изъявили менее четверти респондентов (23,2% против 43,7% до церемонии презентации).

Главными причинами отказа от покупки новейших «яблок» участники опроса назвали

отсутствие дактилоскопического сканера (29,3%);
малое количество внедренных разработчиками новшеств (19,5%);
нежелание расставаться с отлично работающим старым айфоном(12,1%);
отсутствие опции «Всегда на дисплее» (9,6%);
нежелание разработчиков удалить «надоевшую» выемку на экране (7,3%).

Почти каждый третий «отказник» подумывает о покупке iPhone 14 при условии, что разработчики явят миру устройство с должными кондициями и некими прорывными решениями. Отправить айфон к чертям и перейти на «Андроид» готов лишь каждый седьмой респондент (16,1%). Из этой группы почти половина (45,1%) подумывает о покупке гугловского Pixel 6 последней модели. Такой выбор обусловлен крутыми камерами и производительностью процессора.

Вторым в списке альтернатив айфонам респонденты назвали смартфоны «Самсунг», третье место разделили «Моторола» и OnePlus.

Не самые радостные для купертинцев результаты опроса SellCell в Штатах компенсируются динамикой продаж iPhone 13 в остальном мире.

Источник: https://prostomob.com/
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