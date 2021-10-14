Главные недостатки смартфонов серии iPhone 13

Результаты опроса оказались неожиданными: большинство респондентов раскритиковали разработчиков за отсутствие прорывных решений, однако переходить на Android авторы провальных отзывов в большинстве своем не готовы.





Общее количество опрошенных – 5 000 человек. Свыше половины из них (64,1%) заявили о «неинтересности» iPhone 13. Готовность прикупить «тринадцатку» чуть позже изъявили менее четверти респондентов (23,2% против 43,7% до церемонии презентации).





Главными причинами отказа от покупки новейших «яблок» участники опроса назвали





отсутствие дактилоскопического сканера (29,3%);

малое количество внедренных разработчиками новшеств (19,5%);

нежелание расставаться с отлично работающим старым айфоном(12,1%);

отсутствие опции «Всегда на дисплее» (9,6%);

нежелание разработчиков удалить «надоевшую» выемку на экране (7,3%).





Почти каждый третий «отказник» подумывает о покупке iPhone 14 при условии, что разработчики явят миру устройство с должными кондициями и некими прорывными решениями. Отправить айфон к чертям и перейти на «Андроид» готов лишь каждый седьмой респондент (16,1%). Из этой группы почти половина (45,1%) подумывает о покупке гугловского Pixel 6 последней модели. Такой выбор обусловлен крутыми камерами и производительностью процессора.





Вторым в списке альтернатив айфонам респонденты назвали смартфоны «Самсунг», третье место разделили «Моторола» и OnePlus.





Не самые радостные для купертинцев результаты опроса SellCell в Штатах компенсируются динамикой продаж iPhone 13 в остальном мире.



