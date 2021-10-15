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IT-Индустрия
ИТ-Новости
15 октября 21, 13:43
Microsoft упростила запуск Linux-приложений в Windows 11
Windows 11
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Microsoft превратила Windows Subsystem for Linux (WSL, слой совместимости для запуска Linux-приложений в Windows) в приложение, которое можно просто скачать из Microsoft Store в Windows 11.
Предварительная версия приложения доступна уже сейчас.

Добавление WSL в магазин приложений означает, что Microsoft сможет обновлять подсистему независимо от обновлений Windows. Пользователи будут «получать последние обновления и функции WSL быстрее и без необходимости устанавливать новую версию Windows».

Ранее Microsoft запустила функцию, которая позволяет открывать Linux-приложения с графическим интерфейсом в Windows. Это работало в Windows 10. Что касается приложения WSL, то, похоже, что оно будет доступно только для пользователей Windows 11.

Microsoft продолжит поддерживать WSL в виде дополнительного компонента системы, однако надеется, что в будущем все пользователи перейдут на приложение.

Источник: https://internetua.com/
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