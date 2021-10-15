Microsoft упростила запуск Linux-приложений в Windows 11

Предварительная версия приложения доступна уже сейчас.





Добавление WSL в магазин приложений означает, что Microsoft сможет обновлять подсистему независимо от обновлений Windows. Пользователи будут «получать последние обновления и функции WSL быстрее и без необходимости устанавливать новую версию Windows».





Ранее Microsoft запустила функцию, которая позволяет открывать Linux-приложения с графическим интерфейсом в Windows. Это работало в Windows 10. Что касается приложения WSL, то, похоже, что оно будет доступно только для пользователей Windows 11.





Microsoft продолжит поддерживать WSL в виде дополнительного компонента системы, однако надеется, что в будущем все пользователи перейдут на приложение.



