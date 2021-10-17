Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.50
USD
26.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
17 октября 21, 11:01
12 смартфонов Xiaomi получили важное обновление MIUI 12.5
MIUI 12.5
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глобальная прошивка версии MIUI 12.5 «прилетела» для солидного перечня смартфонов.
Например, обновление v12.5.7.0 RKAMIXM пришло на Mi 11 Ultra. В частности прошивка исправила проблемы безопасности, а также принесла заплатки для системы. Версия устройства модели Lite получила сентябрьский патч и ПО версии v12.5.6.0 RKQMIXM. Обновление помогло избавиться от проблемы дактилоскопического сканера, а также ряда других недоработок.

Свежий Xiaomi 11T Pro получил сразу глобальную и европейскую сборку программы. Они проходят под индексами v12.5.5.0 RKDMIXM и v12.5.11.0 RKDEUXM соответственно.

Для линейки Mi Note 10 прилетела европейская прошивка. Для Pro версии MIUI 12.5 пронумерована как v12.5.4.0 RFDEUXM, для устройства модели Lite v12.5.4.0 RFNEUXM. Самое существенное нововведение – это сентябрьский патч безопасности для системы Android.

Устройства Redmi 10 вместе с Redmi Note 8 (2021) могут обновиться до MIUI 12.5 с числовым обозначением v12.5.5.0 RKUEUXM и v12.5.5.0 RCUEUXM. На смартфоне Redmi 10 удалось исправить проблемную работу уведомлений. Также стало доступно обновление для Redmi 7A.

А еще MIUI 12.5 Enhanced доступная для Mi 11, она проходит под индексом v12.5.9.0 RKBMIXM. Топовые смартфоны прошлого поколения также получили обновление, индекс которого v12.5.7.0 RJDEUXM.

Интересная деталь – 11 телефонов работают на Android 11, и лишь Redmi 7A на Android 10.

Источник: https://prostomob.com/
Ещё по теме:
Флагман Xiaomi 2019 года получил MIUI 12.5 в Украине
Обновление MIUI 12.5 сломало ещё 6 моделей Xiaomi
Xiaomi Mi 8 SE и Mi 8 Pro получают обновление MIUI 12.5
Хит Redmi 2019 года получил MIUI 12.5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Представлен смартфон PinePhone Pro на базе Linux
Лента новостей