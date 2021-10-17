12 смартфонов Xiaomi получили важное обновление MIUI 12.5

Например, обновление v12.5.7.0 RKAMIXM пришло на Mi 11 Ultra. В частности прошивка исправила проблемы безопасности, а также принесла заплатки для системы. Версия устройства модели Lite получила сентябрьский патч и ПО версии v12.5.6.0 RKQMIXM. Обновление помогло избавиться от проблемы дактилоскопического сканера, а также ряда других недоработок.





Свежий Xiaomi 11T Pro получил сразу глобальную и европейскую сборку программы. Они проходят под индексами v12.5.5.0 RKDMIXM и v12.5.11.0 RKDEUXM соответственно.





Для линейки Mi Note 10 прилетела европейская прошивка. Для Pro версии MIUI 12.5 пронумерована как v12.5.4.0 RFDEUXM, для устройства модели Lite v12.5.4.0 RFNEUXM. Самое существенное нововведение – это сентябрьский патч безопасности для системы Android.





Устройства Redmi 10 вместе с Redmi Note 8 (2021) могут обновиться до MIUI 12.5 с числовым обозначением v12.5.5.0 RKUEUXM и v12.5.5.0 RCUEUXM. На смартфоне Redmi 10 удалось исправить проблемную работу уведомлений. Также стало доступно обновление для Redmi 7A.





А еще MIUI 12.5 Enhanced доступная для Mi 11, она проходит под индексом v12.5.9.0 RKBMIXM. Топовые смартфоны прошлого поколения также получили обновление, индекс которого v12.5.7.0 RJDEUXM.





Интересная деталь – 11 телефонов работают на Android 11, и лишь Redmi 7A на Android 10.



