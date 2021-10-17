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17 октября 21, 11:03
Представлен смартфон PinePhone Pro на базе Linux
PinePhone Pro оснащается 6-дюймовым экраном, 6-ядерным процессором Rockchip RK3399S, 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4, 128 ГБ флэш-памяти.
В наличии 13-Мп основная камера, 5-Мп фронтальная камера, Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.1, разъем для наушников и модем LTE с GPS.
К устройству можно подключить монитор и использовать его как ПК. А еще оно имеет ряд защитных функций.
Стоимость PinePhone Pro составляет $399.
Источник: https://ilenta.com/