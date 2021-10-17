Представлен смартфон PinePhone Pro на базе Linux

PinePhone Pro оснащается 6-дюймовым экраном, 6-ядерным процессором Rockchip RK3399S, 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4, 128 ГБ флэш-памяти.





В наличии 13-Мп основная камера, 5-Мп фронтальная камера, Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.1, разъем для наушников и модем LTE с GPS.





К устройству можно подключить монитор и использовать его как ПК. А еще оно имеет ряд защитных функций.





Стоимость PinePhone Pro составляет $399.







