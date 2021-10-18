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IT-Индустрия
ИТ-Новости
18 октября 21, 10:15
Google презентовал операционную систему Android 12
Android 12
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На панели уведомлений создатели решили увеличить привычные иконки, чтобы на них помещалось больше информации.
Компания Google представила новую версию мобильной операционной системы Android 12, ОС стала доступна для скачивания всем пользователям, сообщает пресс-служба компании.

У Android 12 единое цветовое пространство. Так, при изменении фонового изображения главного экрана ОС автоматически оформит систему в этой цветовой гамме. При этом программа распознает даже оттенки.

Система вобрала в себя некоторые функции и технологические решения сторонних оболочек производителей Android-устройств. Например, у пользователей новой версии Android появится возможность скрытия выреза под фронтальную камеру.

Кроме того, на панели уведомлений создатели решили увеличить привычные иконки, чтобы на них помещалось больше информации.

Также появился упрощенный обмен паролем Wi-Fi-сети через QR-код. Управление одной рукой запускается жестом сверху вниз по нижней панели. А если повернуть телефон набок, то приложения будут работать в альбомном режиме.

При работе с геолокацией можно указать, давать точное местоположение или приблизительное. Также есть отдельное меню, где собраны приложения с доступом к геопозиции, камере и микрофону.

Источник: https://korrespondent.net/
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