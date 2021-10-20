Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro. Видео

Компания Apple в понедельник, 18 октября, провела вторую за эту осень презентацию гаджетов. На ней были представлены беспроводные наушники AirPods третьего поколения, новые ноутбуки MacBook Pro, а также собственные процессоры.





Время работы улучшенных наушников от аккумулятора увеличили до шести часов. Разработчики обещают, что слушать музыку можно будет до 30 часов, если подзаряжать их от футляра. Цена - $179. При этом старые AirPods можно будет приобрести, как и ранее.





Рамки дисплея сократили до 3,5 мм, блок разместили в вырезе, как у смартфонов iPhone. Неожиданностью стало возвращение портов HDMI, Type-C с Thunderbolt, слота для SD карт, MagSafe. Также на левой грани находятся еще два Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.





Ноутбуки будут выпускаться с экранами на 14 и 16 дюймов с поддержкой в 120 Гц. Стандартная яркость экранов на уровне 1000 нит, максимальная - 1600 нит. Разрешение камеры увеличено в два раза.





Гаджеты получили алюминиевый корпус, новую систему охлаждения на основе двух кулеров и более быстрые SSD. Автономность младшей версии должна обеспечить 10 часов воспроизведения видео, старшей - 17 часов.





MacBook Pro построены на базе новых процессоров M1 Pro, которые на 70% производительнее M1. Однако для заказа будет доступен и вариант с более производительным M1 Max.





У M1 Pro 10 ядер, включая 8 высокопроизводительных и 2 энергоэффективных, а за графику отвечает 16-ядерный ускоритель. Процессор получил поддержку 32 ГБ объединенной памяти. Чип оказался вдвое мощнее, чем обычный M1, по части графики и в три раза - в плане производительности.





Версия M1 Max является еще более улучшенным вариантом - тут уже 32-ядерный GPU, а максимальный объем объединенной памяти увеличен до 64 ГБ. Как утверждают в компании, это самый мощный процессор для ноутбука в мире.





Новый Mac 14" будет стоить от $1999, 16" - от $2499. Все новинки будут доступны для покупки со следующей недели.