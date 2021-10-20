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IT-Индустрия
ИТ-Новости
20 октября 21, 11:14
Instagram запускает для пользователей ряд новых функций
Instagram
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Социальная сеть Instagram объявила о ряде изменений, которые постепенно будут вводиться для пользователей приложения.
Социальная сеть Instagram добавит новые функции с возможностью публикаций с компьютера и совместных публикаций пользователей. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает Tech Crunch.

В частности, функция Collabs даст возможность двум пользователям публиковать совместные посты. Эти публикации будут иметь общие комментарии, просмотры и лайки.

Кроме того, пользователи смогут публиковать посты с компьютера из браузера, или со смартфона, но без использования приложения. Пользователи смогут выкладывать фото и небольшие ролики длительностью не более минуты в веб-интерфейсе в десктопных браузерах. 

В Instagram будут добавлены новые функции для Reels (аналог TikTok). В их числе - 3D-тексты песен.

С 20 октября, Instagram также начинает тестировать новый упрощённый способ сбора денег для некоммерческих организаций. 

Источник: https://korrespondent.net/
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