Facebook планирует изменить название

Корпорация Facebook анонсировала свое переименование. По данным издания The Verge, это произойдет на следующей неделе во время ежегодной конференции, которая состоится 28 октября.





Однако, как будет называться компания, пока неизвестно.





Отмечается, что в корпорации хотят, чтобы новое название социальной сети отражало концепцию "метавселенной". В частности, речь идет о том, чтобы люди поняли, что социальная сеть Facebook только один из продуктов компании. Ведь кроме данной платформы, компания также владеет одноименной соцсетью, а также Instagram и мессенджером WhatsApp.



