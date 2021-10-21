Honor показала новый смартфон и назвала дату его выхода

Honor подтвердила, что Honor Play5 Vitality Edition будет официально запущен на внутреннем рынке компании 25 октября. Ожидается, что компания поделится более подробной информацией о телефоне при помощи тизеров в оставшиеся перед презентацией дни.





Смартфон Honor Play5 был официально представлен в мае этого года. Он оснащён 6,53-дюймовым OLED-дисплеем разрешением экрана FullHD+ (1080 x 2400 пикселей). В верхней части экрана у него есть каплевидный вырез, в котором находится 16-мегапиксельная камера для селфи. Основная квадрокамера включает датчики изображения разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп.













Смартфон построен на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 800U в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной флеш-памяти. Телефон работает под управлением операционной системы Android 10 с Magic UI 4.0 от аккумулятора ёмкостью 3800 мА•ч, который поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 66 Вт.





Компания постепенно готовится к началу предстоящей продажи Double 11 в Китае. Наряду с этим устройством Honor также собирается выпустить Honor X30 Max и Honor X30i.



