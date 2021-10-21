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IT-Индустрия
ИТ-Новости
21 октября 21, 11:19
Xiaomi представила телевизоры Redmi Smart TV X 2022
Redmi Smart TV X 2022
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Xiaomi уже второй год выпускает линейку телевизоров Redmi Smart TV X – они выделяются довольно продвинутыми характеристиками и при этом умеренной ценой. В 2022 году в линейке две модели – с диагоналями 55 и 65 дюймов.
Оба телевизора получили металлические корпуса с узкими рамками, разрешение 4К (3840 × 2160 пикселей), поддержку 10-битного цвета и могут похвастаться 94% охватом цветового пространства DCI-P3.

Redmi X 2022 выполнены в металлическом корпусе и имеют узкие рамки вокруг экрана. Разрешение дисплея в обоих случаях соответствует 4К (3840 × 2160 пикселей). Заявленное время отклика в градациях серого составляет 6,5 мс. Экран поддерживает 10-битный цвет, частоту обновления до 120 Гц и может похвастать 94% охватом цветового пространства DCI-P3.



Новые телевизоры поддерживают FreeSync Premium, Dolby Vision и Dolby Atmos, они оснащены четырьмя динамиками мощностью 12,5 Вт и четырьмя микрофонами.
Внутри у них чип MediaTek MTK 9650, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ пользовательской памяти. Здесь два порта HDMI 2.0, один HDMI 2.1, обеспечивающий передачу видео в разрешении 4К с частотой 120 кадров в секунду, один AV, один ATV/DTMB, два USB-A, один S/PDIF и один RJ-45.

Стоимость 55-дюймового Redmi X 2022 – $470, 65-дюймового – $550. В продажу в Китае они поступят с 31 октября, о дате европейского релиза не сообщается.

Источник: https://tech.liga.net/
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