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IT-Индустрия
ИТ-Новости
22 октября 21, 14:31
HTC выпустила компактные VR-очки Vive Flow
HTC VR-очки Vive Flow
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HTC анонсировала запуск компактных VR-очков Vive Flow.
Как отмечается, очки с эффектом погружения предложат пользователям новые возможности для расслабления, тренировки ума и ежедневных развлечений.

Очки могут загружать приложения из магазина Vivepoint. В качестве контролера для очков используется смартфон на базе Android. Также возможна загрузка контента со смартфона на базе Android (фильмы, телешоу и т.д.) и встречи с друзьями и коллегами на базе сервиса ViVE Sync.

VR-очки Vive Flow разработаны с ориентацией на удобство и комфорт повседневной жизни: устройство весит всего 189 граммов. Широкое поле обзора в 100 градусов позволяет транслировать на кинематографический виртуальный экран контент HD-качества с четким разрешением 3,2К и плавной частотой обновления 75 Гц. Система трехмерного пространственного звука обеспечивает пользователям «захватывающие» аудиовозможности, также устройство поддерживает подключение к внешним наушникам по Bluetooth.

Вместе с VR-очками VIVE Flow будет доступен футляр для их безопасной транспортировки. Кроме того, можно отдельно купить компактный внешний аккумулятор емкостью 10000 мАч, обеспечивающий время автономной работы Vive Flow в течение нескольких дней.

VIVE Flow будет доступен по розничной цене $499 в США и Европе уже в ноябре 2021 г., а также у официальных дилеров по всему миру. Планируемый срок выхода новинки в России – до конца 2021 г.

Источник: https://ko.com.ua/
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