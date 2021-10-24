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IT-Индустрия
ИТ-Новости
24 октября 21, 12:38
Ремонтопригодность смарт-часов Apple Watch Series 7
Apple Watch Series 7
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Команда iFixit осуществила разборку новейших смарт-часов Apple Watch Series 7, и выставила устройству оценку ремонтопригодности.
Вместе со специалистами iFixit часы Apple Watch Series 7 разбирали еще три бывших инженера Apple.

Разборка показала, что 45-мм Apple Watch Series 7 оборудованы аккумулятором емкостью 309 мАч, а 41-мм модель оснащена батареей на 284 мАч. Оба источника питания стали немного шире.

Внутри Series 7 похожи на Series 6, но есть небольшие отличия, такие как отсутствие кронштейна, на котором когда-то находился диагностический порт.

Теперь в часах появилась сетка, закрывающая решетку динамика от пыли. Кроме того, отказ от диагностического порта также может способствовать защите от пыли и позволяет сэкономить внутреннее пространство.

В результате разборки Apple Watch Series 7 получили оценку 6 из возможных 10, что вполне неплохо.




Источник: https://ilenta.com/
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