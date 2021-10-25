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IT-Индустрия
ИТ-Новости
25 октября 21, 11:24
Самый дорогой флагман Xiaomi получит «самую важную функцию»
Xiaomi
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В конце этого месяца флагман со складным экраном Xiaomi Mi MIX FOLD получит обновление с поддержкой функций MIUI +. Он может реализовывать такие функции, как межэкранное взаимодействие с компьютером, ретрансляция информации, ретрансляция текста, ретрансляция изображений и передача файлов.
Функция MIUI + дает возможность подключаться к ПК по беспроводной сети. Это позволяет пользователям легко управлять файлами WPS в смартфоне на ПК и напрямую сохранять их обратно на смартфон, а также использовать большой экран компьютера для более эффективной работы.  При этом уведомления о сообщениях, появляющиеся в смартфоне можно прочитать на компьютере одним щелчком мыши, что очень удобно.

Если вы используете ретрансляцию приложений, то приложения, которые вы используете в своем смартфоне, можно смотреть на компьютере. 

Также текст, который вы копируете в смартфоне, можно напрямую вставить на ПК.  Когда вы делаете снимок экрана или фотографируете на своем смартфоне, он сразу же отображается на ПК, и вы можете использовать его или сохранить напрямую, перетаскивая его.

Кроме того, если вы часто используете свой смартфон для офисной работы, вы обязательно столкнетесь с офисными файлами, разбросанными по разным папкам в смартфоне, что затрудняет их систематизацию. Используя MIUI + можно управлять файлами и просматривать их на большом экране ПК, что более удобно, чем в смартфоне.

Если вы часто делаете заметки, после подключения к смартфону лучше попробовать функцию создания заметок MIUI +. Заметки на большом экране, специально разработанные для ПК, не имеют полей как при редактировании, так и при просмотре.

Источник: https://prostomob.com/
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