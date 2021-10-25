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IT-Индустрия
ИТ-Новости
25 октября 21, 11:26
Intel выпустит быстрейший процессор для ноутбуков
процессор
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Журналисты добыли результаты тестов ноутбука с процессором 12-го поколения Intel Alder Lake. Стало ясно, что грядущие чипы могут стать быстрейшими.
Речь пойдёт о модели Core i9-12900HK, которая является разблокированным процессором с 14 ядрами и 20 потоками. Это флагман новой линейки.

Тест показал, что процессор набрал наибольшее количество баллов среди всех известных мобильных чипов, выпущенных в этом году. Он обогнал Tiger Lake-H45, модели на Zen3 и даже Apple M1 MAX. Для сравнения использовали самые высокие оценки, которые есть во всей базе данных Geekbench.

Intel должна представить мобильные процессоры Alder Lake-P вместе с видеокартами Arc Alchemist на выставке CES 2022. Она, по традиции, состоится в январе.

Источник: https://internetua.com/
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