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IT-Индустрия
ИТ-Новости
26 октября 21, 12:16
Facebook намерен переориентироваться на молодежь
Facebook
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В ближайшие года соцсеть перестроит работу с расчетом на молодую аудиторию, анонсировал Цукерберг.
Компания Facebook в ближайшие годы перестроит свою работу с расчетом на молодую аудиторию. Об этом заявил гендиректор компании Марк Цукерберг, сообщает Reuters во вторник, 26 октября.

Как свидетельствует финансовая отчетность компании за третий квартал 2021 года, показатели Facebook оказались хуже прогнозов компании. В частности, выручка выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29 млрд долларов, против ожидаемых 29,57 млрд. В то же время количество активных пользователей за месяц составило 2,91 млрд против ожидаемых 2,93 млрд.

"Мы перепрофилируем наши команды, чтобы служить путеводной звездой для молодых людей, а не оптимизироваться к большему количеству пожилых", - утверждает Цукерберг.

Заявление Цукерберга прозвучало на фоне публикаций "досье Facebook" - в американских СМИ стали выходить материалы о внутренней работе компании по материалам утечки документов. Изначально статьи публиковал The Wall Street Journal (WSJ), а уже с 25 октября материалы начали выходить на Associated Press (AP), Reuters, The Washington Post и в других изданиях. После публикации WSJ Facebook отказалась от разработки детской версии Instagram.

Источник: https://korrespondent.net/
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