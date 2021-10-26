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IT-Индустрия
ИТ-Новости
26 октября 21, 12:58
Google показала самый дешевый смартфон в мире
Jio Phone Next
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Есть две версии смартфона: Basic (базовая) за 66 долларов и Advanced (продвинутая), за 93 доллара. Стоит отметить, что это самые низкие расценки среди среди новых моделей.
Google показала публике характеристики своего нового смартфона Jio Phone Next. Обо всех функциях нового гаджета пишет Gizchina.

Jio Phone Next - это разработка Google в сотрудничестве с индийской компанией Reliance Jio. 

Устройство оборудовано HD+ экраном с разрешением 720×1440 пикселей и диагональю 5,5 дюймов. В нем есть четырехядерный процессор Snapdragon 215, графический ускоритель Adreno 306 операционная система Android 11 Go.

Первая версия имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а вторая - 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Батарея обладает емкостью 2500 мАч.

Также у Jio Phone Next есть 13-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная фронтальная камеры.

Кроме того, в гаджете есть экранный перевод, автоматическое озвучивание текста, адаптивные фильтры камеры, виртуальный помощник Google Assistant, Google Duo и Camera Go.


Источник: https://korrespondent.net/
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