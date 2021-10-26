Google показала самый дешевый смартфон в мире

Google показала публике характеристики своего нового смартфона Jio Phone Next. Обо всех функциях нового гаджета пишет Gizchina.





Jio Phone Next - это разработка Google в сотрудничестве с индийской компанией Reliance Jio.





Устройство оборудовано HD+ экраном с разрешением 720×1440 пикселей и диагональю 5,5 дюймов. В нем есть четырехядерный процессор Snapdragon 215, графический ускоритель Adreno 306 операционная система Android 11 Go.





Первая версия имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а вторая - 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Батарея обладает емкостью 2500 мАч.





Также у Jio Phone Next есть 13-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная фронтальная камеры.





Кроме того, в гаджете есть экранный перевод, автоматическое озвучивание текста, адаптивные фильтры камеры, виртуальный помощник Google Assistant, Google Duo и Camera Go.



