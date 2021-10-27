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IT-Индустрия
ИТ-Новости
27 октября 21, 12:50
Microsoft собирается выпустить доступную ОС Windows 11 SE
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Издание WinCentral опубликовало новость о том, что Microsoft создает дешевую версию ноутбука Surface Laptop, с операционной системой Windows 11 SE.
Новинка будет использоваться в образовательных учреждениях K-12 и по конфигурации она получит:

- 11,6-дюймовый дисплей с разрешением 1366×768 пикселей;
- процессор Intel Celeron N4120;
- максимум 8 Гб оперативной памяти;
- разъемы USB-A и USB-C.

Конечно, ветераны могут помнить, что когда-то действительно существовала операционная система под названием Windows 98 SE, но Win11 SE не является облегченной версией Win11. Она скорее всего, будет похожа на Windows 10S и станет конкурентом всем известным ChromeOS с некоторыми уникальными функциями:

- новости и виджеты будут отключены;
- добавлена полная поддержка программ Win32;
- магазин Microsoft по умолчанию заблокирован;
- удалены Edge и Bing, а функция «ваш телефон» отключена.

Очевидно, что полная поддержка Win32 APP сделает Win11 SE более широко применимой ОС, чем Chromebook. Если в будущем будет добавлена ​​поддержка Android APK, это значительно повысит ее конкурентоспособность.

Источник: https://prostomob.com/
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