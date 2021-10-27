Microsoft собирается выпустить доступную ОС Windows 11 SE

Новинка будет использоваться в образовательных учреждениях K-12 и по конфигурации она получит:





- 11,6-дюймовый дисплей с разрешением 1366×768 пикселей;

- процессор Intel Celeron N4120;

- максимум 8 Гб оперативной памяти;

- разъемы USB-A и USB-C.





Конечно, ветераны могут помнить, что когда-то действительно существовала операционная система под названием Windows 98 SE, но Win11 SE не является облегченной версией Win11. Она скорее всего, будет похожа на Windows 10S и станет конкурентом всем известным ChromeOS с некоторыми уникальными функциями:





- новости и виджеты будут отключены;

- добавлена полная поддержка программ Win32;

- магазин Microsoft по умолчанию заблокирован;

- удалены Edge и Bing, а функция «ваш телефон» отключена.





Очевидно, что полная поддержка Win32 APP сделает Win11 SE более широко применимой ОС, чем Chromebook. Если в будущем будет добавлена ​​поддержка Android APK, это значительно повысит ее конкурентоспособность.



