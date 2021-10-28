Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.54
USD
26.34
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
28 октября 21, 17:02
Xiaomi Redmi Note 11 представлен официально
Xiaomi Redmi Note 11
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Третья сегодняшняя новинка Xiaomi – смартфон из бюджетного класса Redmi Note 11. Он составил компанию более интересным Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+.
Устройство оснащено 90-Гц экраном формата Full HD+ с диагональю 6,6 дюйма. Для селфи используется 8-мегапиксельная камера.

Redmi Note 11 имеет боковой сенсор отпечатков пальцев, а на обратной панели осталась только одна главная камера. Она обладает ультра-широкоугольным модулем, разрешением 50 Мп и 8 Мп соответственно.

Смартфон получил мобильный чип Dimensity 810с 4/6/8 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя составляет 128 ГБ или 256 ГБ, а ёмкость аккумулятора - 5000 мАч. Мощность зарядки равна 33 Вт. Новинка будет продаваться на рынке с прошивкой MIUI 12.5 на Android 11.

Redmi Note 11 можно купить в чёрном, голубом и мятном цветах. Цены можете видеть ниже:

4/128 ГБ – 185 долларов
6/128 ГБ – 205 долларов
8/128 ГБ – 235 долларов
8/256 ГБ – 265 долларов

Источник: https://china-review.com.ua/
Ещё по теме:
Известны характеристики OPPO Find X5
Apple и Samsung оштрафованы за отсутствие зарядных устройств
Samsung Galaxy A33 выйдет в начале 2022 года
Характеристики игрового смартфона Black Shark 4S Pro
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
DJI представила крошечную экшн-камеру Action 2
Лента новостей