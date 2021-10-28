Xiaomi Redmi Note 11 представлен официально

Устройство оснащено 90-Гц экраном формата Full HD+ с диагональю 6,6 дюйма. Для селфи используется 8-мегапиксельная камера.





Redmi Note 11 имеет боковой сенсор отпечатков пальцев, а на обратной панели осталась только одна главная камера. Она обладает ультра-широкоугольным модулем, разрешением 50 Мп и 8 Мп соответственно.





Смартфон получил мобильный чип Dimensity 810с 4/6/8 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя составляет 128 ГБ или 256 ГБ, а ёмкость аккумулятора - 5000 мАч. Мощность зарядки равна 33 Вт. Новинка будет продаваться на рынке с прошивкой MIUI 12.5 на Android 11.





Redmi Note 11 можно купить в чёрном, голубом и мятном цветах. Цены можете видеть ниже:





4/128 ГБ – 185 долларов

6/128 ГБ – 205 долларов

8/128 ГБ – 235 долларов

8/256 ГБ – 265 долларов



