DJI представила крошечную экшн-камеру Action 2

Во-первых, сама камера представляет собой небольшое устройство квадратной формы. Ее размеры составляют 39 x 39 x 22,3 мм, вес 56 грамм, корпус выполнен из алюминиевого сплава. Однако, в отличие от камер GoPro Session, DJI Action 2 оснащена полнофункциональным сенсорным OLED экраном диагональю 1,76 дюйма с разрешением 446x424 пикселей, яркостью 500 нит и защитой Gorilla Glass.





Камера также получила 12-Мп камеру с 1/1,7-дюймовым сенсором, сверхшироким объективом с углом обзора 155º и диафрагмой f/2.8. DJI обновила функции стабилизации Rocksteady 2.0 и HorizonSteady, которые обеспечивают сохранение горизонта в горизонтальном положении независимо от того, как движется камера.





Action 2 может записывать 4K видео со скоростью до 120 кадров в секунду в режиме 16:9 и до 60 кадров в секунду в режиме 4:3, максимальный битрейт составляет 130 Мбит/с. Она также может снимать FullHD видео с частотой 240 кадров в секунду в режиме 16:9. Питается камера от аккумулятора емкостью 580 мАч.













DJI Action 2 водонепроницаема, с ней можно погружаться на глубину до 10 м без дополнительной защиты.





Кроме того, это модульная камера. В ней нельзя менять объективы, как в Insta360 One R, но можно немного расширить ее функциональные возможности. На нижней панели корпуса находится контактная площадка для подключения и связи с дополнительными модулями.





Одним из таких аксессуаров является Front Touchscreen Module, который предназначен для видеоблогеров. Во-первых, такой экран позволяет видеть картинку, когда снимаешь самого себя. Он также имеет 4 микрофона для лучшей записи звука и дополнительный аккумулятор (1300 мАч), что позволяет камере вести съемку до 160 минут.





Если нужен только дополнительный аккумулятор, то есть Power Module, который увеличивает время съемки до 180 минут (опять же, емкость второго аккумулятора составляет 1300 мАч). Все модули поддерживают «горячую» замену.





Крое того, DJI выпустила серию магнитных аксессуаров. Существуют простые, такие как крепление Magnetic Adapter Mount (для использования с креплениями в стиле GoPro) и крепление с магнитным шарниром Magnetic Ball-Joint Adapter Mount.





Также есть магнитная подвеска, которую можно носить под рубашкой или на повязке на голову для съемки от первого лица. Кроме того, есть аксессуар под названием Remote Control Extension Rod, представляющий собой комбинацию штатива и селфи-палки, которая поставляется со съемным беспроводным пультом дистанционного управления.













Есть еще много всего. Если вы хотите погрузиться под воду, есть водонепроницаемый чехол, позволяющий спускаться на глубину до 60 м, а также плавающая ручка. DJI даже создала насадку на камеру для макросъемки, чтобы пользователь смог делать креативные снимки.





Еще один интересный аксессуар, беспроводной микрофон DJI Mic, благодаря которому видеоблогеры смогут делать более динамичные кадры, чем с модом Front Screen. Он также позволяет использовать голосовые команды, чтобы начать запись без помощи рук. Фактически система содержит два микрофона, которые могут работать на расстоянии до 250 метров. Приемник действует как монитор уровня и имеет сенсорный экран для легкого управления. DJI Mic будет доступен по предварительному заказу за 330 евро.





Предварительный заказ на экшн-камеру DJI Action 2 уже доступен, поставки начнутся до начала ноября. Комплект Power Combo, который включает камеру, дополнительный аккумулятор, шнур и адаптер питания стоит 400 евро. Комплект Dual-Screen Combo, включающий экран Front Touchscreen Module и магнитный шарнир Magnetic Ball-Joint Adapter Mount оценен в 520 евро. Вы можете найти камеру в официальном магазине DJI.







