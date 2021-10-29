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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 октября 21, 10:59
Компания Facebook меняет название
Марк Цукерберг
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Цукерберг хочет объединить физическую, дополненную и виртуальную реальности в едином онлайн-пространстве.
Основатель компании Марк Цукерберг объявил о смене названия компании (не соцсети). Это произойдет с 28 августа. Теперь компания будет называться Meta, сообщается на сайте компании.

"Сегодня на Connect 2021 генеральный директор Марк Цукерберг представил Meta, которая объединяет наши приложения и технологии под одним новым брендом компании. Meta сосредоточится на том, чтобы воплотить в жизнь метавселенную и помочь людям общаться, находить сообщества и развивать бизнес", - говорится в сообщении.

В новом виртуальном мире можно будет общаться в виде аватаров, а весь контент из реального мира смотреть в виде голограмм.

"Это позволит делиться захватывающим опытом с другими людьми и делать вместе то, чего вы не могли бы сделать в физическом мире. Это следующая эволюция в длинной череде социальных технологий, открывающая новую главу для нашей компании", - отмечается в пресс-релизе.

Тем временем акции Facebook на фоне объявлении о переименовании компании уже выросли на 3%.



Источник: https://korrespondent.net/
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