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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 октября 21, 12:02
Intel представила "самый быстрый игровой процессор в мире"
Intel
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Intel представила 12-е поколение процессоров Core — семейство Alder Lake. В него вошло около 60 моделей для всех сегментов — от ультратонких ноутбуков до мощных игровых компьютеров.
Ключевое отличие новых CPU — это совмещение в одном процессоре ядер двух видов. P-core (performance) ядра с Hyper-Threading – производительные, предназначены для выполнения сложных одно- и многопоточных задач: приложений и игр с высокими требованиями к CPU. E-core (efficient) ядра без Hyper-Threading, как следует из них названия — эффективные, проявят себя лучшим образом для выполнения фоновых задач. Пользу от этого подхода можно ощутить, например, если вы одновременно играете и стримите.

Компания Intel заявила, что в 12 поколение процессоров Core войдет около 60 моделей для всех сегментов — от ультратонких ноутбуков до мощных игровых компьютеров. Пока Intel раскрыла параметры 6 мощных моделей для ПК, для которых понадобится новая материнская плата с сокетом LGA 1700 и чипсетом Intel 600-й серии (например, Z690). Новая платформа поддерживает оперативную память DDR5 и подключение устройств по PCIe 4.0, порты USB 3.2 Gen 2x2 и поддержку Wi-Fi 6E (объединяющий самый быстрый стандарт Wi-Fi 6 и оптимизацию сетевого адаптера для игр).

Модель Core i9-12900K представлена как "самый быстрый игровой CPU в мире". Согласно оценке Intel, новый процессор "в сравнении с прежним поколением" обеспечивает до 25% больше FPS в стратегии A Total War Saga: Troy, до 28% больше FPS в шутере Hitman 3 и до 23% больше FPS в шутере Far Cry 6. Intel также заявляет, что с новыми CPU мы ощутим заметное увеличение скорости при обработке фото (до 36%), монтаже видео (до 32%), 3D моделировании (до 37%) и в других задачах.

Нам осталось дождаться первых тестов, чтобы узнать наверняка так ли быстры Alder Lake, как заявляет Intel.

Продажи процессоров Intel Alder Lake начнутся 4 ноября по рекомендованным ценам от $264 до $589.

Источник: https://internetua.com/
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