Microsoft стала наибольшей компанией по капитализации

Microsoft Corp. Обогнала Apple и стала крупнейшей по капитализации компанией. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.





Так, по состоянию на 16.50 акции Microsoft на Нью-Йоркской бирже дорожали на 0,24%, до 325,12 доллара за ценную бумагу, а акции Apple падали в цене на 3,94%, до 146,56 доллара за бумагу.





Таким образом, капитализация Microsoft составляет 2,44 триллиона долларов, а Apple - 2,407 триллиона.





Третью строчку в списке крупнейших по капитализации компаний занимает Saudi Aramco с 2,01 триллиона долларов.





Ранее в пятницу Apple представила свой финансовый отчет, который был воспринят инвесторами с пессимизмом. Несмотря на то, что по итогам финансового года Apple получила чистую прибыль в размере 94,68 миллиарда долларов, инвесторов обеспокоили комментарии IT-гиганта о том, что нарушение цепочек поставок оказывает давление на производственные показатели.





Microsoft, в свою очередь, ранее отчитался о росте чистой прибыли по итогам прошедшего квартала на 47,6%, до 20,5 миллиарда долларов. После публикации отчета, то есть с 26 октября, акции компании непрерывно дорожают, причем в первый день после публикации отчета стоимость этих ценных бумаг подскочила сразу на 4%.



