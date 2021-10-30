Представлено 120-ваттное зарядное устройство Xiaomi

Адаптер питания был представлен сразу после выпуска смартфонов серии Redmi Note 11. Модель Redmi Note 11 Pro+, напомним, как раз получила зарядку мощностью 120 Вт, а дебютировавшее зарядное устройство идет с ней в комплекте.





Данное зарядное устройство использует обновленную конструкцию и обеспечивает высокую эффективность распределения тепла. Блок питания получил несколько систем защиты, включая защиту от перегрева и скачков напряжения.





Корпус 120-ваттного зарядного устройства изготовлен из огнестойких и жаропрочных материалов UL94-V0. В наличии один порт USB-C. Стоимость составляет $47.



