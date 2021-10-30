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IT-Индустрия
ИТ-Новости
30 октября 21, 10:40
Представлено 120-ваттное зарядное устройство Xiaomi
120-ваттное зарядное устройство Xiaomi
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Компания Xiaomi официально представила свое топовое зарядное устройство мощностью 120 Вт.
Адаптер питания был представлен сразу после выпуска смартфонов серии Redmi Note 11. Модель Redmi Note 11 Pro+, напомним, как раз получила зарядку мощностью 120 Вт, а дебютировавшее зарядное устройство идет с ней в комплекте.

Данное зарядное устройство использует обновленную конструкцию и обеспечивает высокую эффективность распределения тепла. Блок питания получил несколько систем защиты, включая защиту от перегрева и скачков напряжения.

Корпус 120-ваттного зарядного устройства изготовлен из огнестойких и жаропрочных материалов UL94-V0. В наличии один порт USB-C. Стоимость составляет $47.

Источник: https://ilenta.com/
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