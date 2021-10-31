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ИТ-Новости
31 октября 21, 10:38
Три версии защищенного смартфона AGM Glory
AGM Glory
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Компания AGM выпустила три новых смартфона в защищенном исполнении под названием AGM Glory.
AGM Glory сертифицированы в соответствии со стандартом MIL-STD-810G и степенью IP69K. По заверению производителя, устройства смогут весь день работать при температуре -27 °C, до 10 часов при температуре ниже -30 °C или до 1 часа при температуре ниже -40 °C. Им не страшны падения на твердую поверхность с высоты 1.8 метра. Также новинки выдерживают высокое давление и повышенную температуру.

AGM Glory оснащаются 6.53-дюймовым IPS-экраном с разрешением FHD+, чипом Snapdragon 480 с модемом X51 5G, 8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ флэш-памяти, батареей емкостью 6200 мАч, модулем NFC, 3.5-мм аудиоразъемом. Управляет устройствами ОС Android 11.

AGM Glory SE в базовой версии оценивается в $399. Версию с ИК-камерой продается за $499, а версия Glory Pro с ИК-камерой и тепловизором — за $799.

Источник: https://ilenta.com/
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