Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.51
USD
26.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
31 октября 21, 10:40
Xiaomi прекратила производство популярного флагмана
Mi 11 Ultra
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Основным рынком сбыта для Xiaomi является Китай. Второе место в этом отношении занимает Индия. Невзирая на данный факт, компания решила свернуть продажи Mi 11 Ultra в этой стране.
Причина принятия такого решения не называется. Очевидно, что продажи актуальной модели флагмана были свернуты не из-за отсутствия спроса. Об этом пишет India Today.

Презентация смартфона в Индии прошла в апреле. В продаже он появился 7 июля. Новинка была поставлена на индийский рынок ограниченной партией. В связи с этим ее довольно быстро раскупили. Высокая стоимость гаджета индийских потребителей не смутила. В настоящий момент Mi 11 Ultra отсутствует в каталоге индийского Mi.com. Это говорит о том, что компания решила снять эту модель с продажи.

Вероятнее всего, что китайский поставщик электроники столкнулся с проблемой недостаточного производства флагмана из-за нехватки полупроводниковых компонентов. Постигнет ли участь Mi 11 Ultra другие модели смартфонов Xiaomi, сейчас сказать трудно. В 2022 году компания планирует вывести на индийский рынок Xiaomi 12 Ultra.

Источник: https://prostomob.com/
Ещё по теме:
Xiaomi стала крупнейшим производителем смартфонов в мире
Xiaomi запустила страницу со статусом неисправностей в MIUI
Xiaomi представила новые сверхмощные гаджеты
Xiaomi представила первую бюджетную беговую дорожку
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Три версии защищенного смартфона AGM Glory
Лента новостей