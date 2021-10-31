Xiaomi прекратила производство популярного флагмана

Причина принятия такого решения не называется. Очевидно, что продажи актуальной модели флагмана были свернуты не из-за отсутствия спроса. Об этом пишет India Today.





Презентация смартфона в Индии прошла в апреле. В продаже он появился 7 июля. Новинка была поставлена на индийский рынок ограниченной партией. В связи с этим ее довольно быстро раскупили. Высокая стоимость гаджета индийских потребителей не смутила. В настоящий момент Mi 11 Ultra отсутствует в каталоге индийского Mi.com. Это говорит о том, что компания решила снять эту модель с продажи.





Вероятнее всего, что китайский поставщик электроники столкнулся с проблемой недостаточного производства флагмана из-за нехватки полупроводниковых компонентов. Постигнет ли участь Mi 11 Ultra другие модели смартфонов Xiaomi, сейчас сказать трудно. В 2022 году компания планирует вывести на индийский рынок Xiaomi 12 Ultra.



