IT-Индустрия ИТ-Новости
1 ноября 21, 10:44
На многих моделях смартфонов с 1 ноября отключают WhatsApp
Об этом говорится на официальном сайте поддержки пользователей мессенджера. Издание DNA опубликовало полный список таких устройств.
«Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты», — добавляется в сообщении представителей мессенджера. Как сохранить историю чатов, описывается здесь, а к поддерживаемым устройствам в компании относят телефоны на базе Android версии 4.1 и выше. Если речь про iPhone, то на нем должна быть установлена как минимум iOS 10.
Издание DNA ранее опубликовало список конкретных моделей смартфонов, которые могут стать несовместимы с мессенджером. Если среди них затесался ваш гаджет, проверьте — на нем может стоять старая версия ОС, если вы долго не обновляли устройство. Скорее всего, апдейт исправит проблему:
Apple
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
Apple iPhone SE
Samsung
Samsung Galaxy Trend Lite
Galaxy SII
Galaxy Trend II
Galaxy S3 mini
Galaxy Core
Galaxy Xcover 2
Galaxy Ace 2
LG
LG Lucid 2
Optimus L5 Dual
Optimus L4 II Dual
Optimus F3Q
Optimus F7
Optimus F5
Optimus L3 II Dual
Optimus F5
Optimus L5
Optimus L5 II
Optimus L3 II
Optimus L7
Optimus L7 II Dual
Optimus L7 II
Optimus F6
Enact
Optimus F3
Optimus L4 II
Optimus L2 II
Optimus Nitro HD and 4X HD
ZTE
ZTE Grand S Flex
Grand X Quad V987
ZTE V956
Grand Memo
Huawei
Huawei Ascend G740
Ascend D Quad XL
Ascend Mate
Ascend P1 S
Ascend D2
Ascend D1 Quad XL.
Источник: https://charter97.org/