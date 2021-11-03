В приложении Дія произошел масштабный сбой

В мобильном приложении Дія во вторник, 2 ноября, произошел масштабный сбой. У некоторых пользователей из приложения исчезли все документы, кроме паспорта и идентификационного кода. Об этом сообщает ТСН.





"В связи с ухудшением "ковидной" ситуации и переходом многих областей Украины в "красную" зону увеличилась нагрузка на реестры. Как следствие, сервисы в приложении могут работать медленно. В том числе и СOVID-сертификаты", - отметила представитель Минцифры Олеся Диденко.





Пользователи сообщали, что не могут авторизоваться и сгенерировать COVID-сертификаты. У некоторых пользователей из приложения исчезли все документы, кроме паспорта и идентификационного кода.





Также были жалобы пользователей, что не считывался QR-код с бумажного сертификата, распечатанного с портала Дія.





В службе поддержки информацию о сбое подтвердили и сообщили, что возникли технические проблемы. Сейчас работа приложения восстановлена.



