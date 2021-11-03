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IT-Индустрия
ИТ-Новости
3 ноября 21, 10:47
Facebook не будет использовать технологию распознавания лиц
Facebook
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Технология распознавания лиц может поставить под угрозу конфиденциальность, а также может быть использована маргинальными группами.
В компании Facebook Inc. объявили, что система распознавания лиц, которая автоматически идентифицирует пользователей на фото и видео прекращает функционирование. Об этом сообщает Reuters.

Причиной этого стал рост обеспокоенности общества относительно использования такой технологии и безопасности пользователей.

"На фоне этой постоянной неопределенности мы считаем, что ограничить использование распознавания лиц узким набором случаев использования уместно", - сообщил вице-президент по искусственному интеллекту Facebook Джером Пезенти.

Критики системы утверждают, что технология распознавания лиц может поставить под угрозу конфиденциальность, а также может быть использована маргинальными группами и угрожает распространением навязчивого наблюдения.

Удаление функции коснется пользователей во всем мире и завершится к декабрю.

Источник: https://korrespondent.net/
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