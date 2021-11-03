Facebook не будет использовать технологию распознавания лиц

В компании Facebook Inc. объявили, что система распознавания лиц, которая автоматически идентифицирует пользователей на фото и видео прекращает функционирование. Об этом сообщает Reuters.





Причиной этого стал рост обеспокоенности общества относительно использования такой технологии и безопасности пользователей.





"На фоне этой постоянной неопределенности мы считаем, что ограничить использование распознавания лиц узким набором случаев использования уместно", - сообщил вице-президент по искусственному интеллекту Facebook Джером Пезенти.





Критики системы утверждают, что технология распознавания лиц может поставить под угрозу конфиденциальность, а также может быть использована маргинальными группами и угрожает распространением навязчивого наблюдения.





Удаление функции коснется пользователей во всем мире и завершится к декабрю.



