Материнская плата для процессоров Intel Alder Lake

Отличительной особенностью Z690 Taichi Razer Edition является оснащение платы фирменной подсветкой Razer Chroma RGB. Любопытно, что выглядит новая плата для процессоров Intel Alder Lake практически идентично прошлогодним моделям для процессоров AMD.





Материнская плата ASRock Z690 Taichi Razer Edition оснащена 20-фазной подсистемой питания и двумя 8-контактными EPS-разъёмами непосредственно для питания процессора.





Новинка получила четыре слота для оперативной памяти DDR5 и поддерживает до 128 ГБ ОЗУ со скоростью до 6400 МГц через профили разгона XMP 3.0.





За гигабитный отвечает один отвечает контроллер Intel I219V, второй управляется контроллером Killer E3100G и поддерживает скорость до 2,5 Гбит/с. Также у Z690 Taichi Razer Edition заявлены поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth. Плата поддерживает вывод 7.1-канального звука посредством контроллера Realtek ALC1220. В составе аудиокодека используется усилитель ESS Sabre ES9218 DAC.









Также в оснащение платы вошли шесть разъёмов SATA III, три разъёма M.2 2280 для установки NVMe-накопителей, два из которых поддерживают стандарт PCIe 4.0 x4. Кроме того, новинка предлагает три слота PCIe 5.0 x16 и один PCIe 3.0 x1. Плата получила один разъём HDMI 2.1 и два Intel Thunderbolt 4 (USB Type-C). В наличии также имеются два разъёма LAN.









На заднюю панель платы также выведены два разъёма USB 3.2 Gen2 Type-A и три USB 3.2 Gen1 Type-A. Внутренние разъёмы представлены двумя USB 2.0, одним USB 3.1 Gen1 Type-A, двумя USB 3.1 Gen1, а также одним USB 3.2 Gen2x2 Type-C.



