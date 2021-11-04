Poco выпустит свои первые часы и планшет

Продукция Poco продолжает завоевывать популярность среди пользователей в Индии и на других рынках. Компания думает о бюджетном классе, но также выпускает продукты среднего класса.





Компания планирует представить смартфон Poco M4 Pro уже 9 ноября. Также сообщается, что теперь Poco планирует расширить портфолио продуктов в сегменте носимых устройств и планшетов. Перед официальным представлением смартфона M4 Pro глава отдела маркетинга компании Ангус Нг (Angus Ng) поделился первыми подробностями о новых продуктах экосистемы.





Ангус отметил, что важно «начинать с малого», а также добавил, что они не будут отклоняться от философии бренда. Компания планирует избегать риска и принять меры предосторожности. Также компания планирует выпускать другие носимые устройства, блоки питания и аудиоустройства, чтобы создать собственную экосистему.





Кроме того, Poco хочет также сильнее отделить свое программное обеспечение от MIUI. Poco Launcher в смартфонах Poco на данный момент является единственным заметным отличительным фактором. По словам главы Poco Global Кевина Цю (Kevin Qiu), компания рассматривает возможность внесения дополнительных настроек в программное обеспечение.



