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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 ноября 21, 11:10
Миллиардная IT-компания Playtika покидает Украину
Playtika
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Компания Playtika покидает Украину.

Днепровский офис IT-компании Playtika ждет сокращение и релокация в Румынию. Но о полном закрытии офиса в Днепре пока речь не идет.

Об этом сообщили источники AIN.UA внутри компании.

Как сообщается, офис Playtika в Днепре ждут изменения: части сотрудников предложен переезд в Бухарест, часть должна покинуть компанию в первом квартале 2022 года. Конкретно речь про команду, работавшую над графикой и слот-машинами Caesar casino. 

При этом о полном закрытии никто не говорит, у Днепровского офиса на 29 октября еще осталось 3 вакансии. Оставшаяся команда займется новыми проектами. Возможно речь о разработке для компаний-покупок Playtika последних лет — немецкой Wooga и финской Reworks.

Social casino компания Playtika за 10 лет была дважды продана за $140 млн и $4,4 млрд, и даже вышла на IPO в январе 2021 года, где дополнительно привлекла $1,88 млрд. Playtika основали израильтяне Гиги Леви и Ури Шахак, но она почти с первого дня была сделана в Украине.

Первый R&D Playtika в Украине был открыт в Виннице, второй — в Киеве. Третий офис открылся в Днепре в 2012 году в результате удачного для Playtika acqui-hiring днепровской студии Alawar Southpoint — покупки компании ради команды.

Днепровский R&D, как и остальные украинские, сегодня возглавляет израильтянин Офер Дар, ранее руководивший киевской студией House of Fun, купленной Playtika в 2014 году.

Примечательно, что в своем первом квартальном репорте в 2021 году Playtika, как IPO компания, отметила офисы разработки, которые являются для нее факторами риска. Так называемые "страновые" риски. Такими Playtika назвала офисы в Украине, Румынии и Беларуси. Неизвестно, равные ли это риски.

Тем временем в 2021 у Playtika в Украине работает 1000 человек, в Беларуси — 600, в Румынии — 500. И за счет экспатов из Днепра в ближайшее время станет больше.

Напомним, разработчик логистических решений из Тель-Авива компания Bringg, оцененная $1 млрд и получившая статус "единорога", открыла офис в Киеве.
Delo
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