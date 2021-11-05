Xiaomi снимает с продажи известный смартфон Redmi

Речь идёт о Xiaomi Redmi Note 9 5G. Он оборудован процессором Dimensity 800U, IPS-дисплеем, 48-мегапиксельной основной камерой и ёмкой аккумуляторной батареей. Модель работает на базе операционной системы Android 11 с фирменным программным обеспечением MIUI 12.5.





Xiaomi Redmi Note 9 5G был представлен в конце 2019 года. На распродаже 11.11 он входит в десятку самых продаваемых смартфонов. Компания снимет его с продажи в этом месяце, чтобы он не конкурировал с Redmi Note 10 и Redmi Note 11.



