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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 ноября 21, 12:11
Xiaomi снимает с продажи известный смартфон Redmi
Xiaomi Redmi Note 9 5G
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Китайская компания Xiaomi объявила о планах снять с продажи один из популярных смартфонво Redmi после окончания распродажи 11.11, которая начала в Китае на этой неделе.
Речь идёт о Xiaomi Redmi Note 9 5G. Он оборудован процессором Dimensity 800U, IPS-дисплеем, 48-мегапиксельной основной камерой и ёмкой аккумуляторной батареей. Модель работает на базе операционной системы Android 11 с фирменным программным обеспечением MIUI 12.5.

Xiaomi Redmi Note 9 5G был представлен в конце 2019 года. На распродаже 11.11 он входит в десятку самых продаваемых смартфонов. Компания снимет его с продажи в этом месяце, чтобы он не конкурировал с Redmi Note 10 и Redmi Note 11.

Источник: https://china-review.com.ua/
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