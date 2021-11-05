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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 ноября 21, 12:13
В Windows 11 отключилось несколько функций
Windows 11
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В Windows 11 несколько функций перестали работать из-за просроченного сертификата, срок действия которого закончился 31 октября. Это программа "Ножницы", сенсорная клавиатура, голосовой ввод и панель эмодзи.
Microsoft уже выпустила патч KB4006746 для решения проблемы. Пока он выпущен в тестовой версии, и его нужно устанавливать вручную. Патч также исправляет ошибки в функциях "Начало работы" и "Советы" в Windows 11. Программу можно установить, проверив наличие обновлений в "Центре обновления Windows".

Обновление пока не решает проблему с запуском "Ножниц". Не решен также вопрос с настройками учетных записей при режиме S-Mode, сертификат которых тоже истек. В Microsoft работают над устранением этих неполадок, но точная дата исправления не сообщается. 

Вместо "Ножниц" в Microsoft советуют использовать клавишу Print Screen и редактор Paint. Издание Verge пишет, что "Ножницы" можно запустить, изменив дату системы на 30 октября. После запуска программы дату можно вернуть. 

Источник: https://tech.liga.net/
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