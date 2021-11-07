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IT-Индустрия
ИТ-Новости
7 ноября 21, 13:47
Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 5s представлены в Европе
ROG Phone 5s и 5s Pro
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В августе ASUS презентовала топовые игрофоны ROG Phone 5s и 5s Pro.
Теперь новинки появились и на европейском рынке. Их стоимость будет начинаться от 999 евро. За эту цену потребители получат базовый ROG Phone 5s с 12 ГБ оперативной памяти и 512-ГБ накопителем.

Новые игрофоны работают на чипсете Qualcomm Snapdragon 888+, который обладает разогнанным высокопроизводительным ядром Prime Kryo 680 с максимальной тактовой частотой 3 ГГц, а также ускоренным на 20 % по сравнению с базовым Snapdragon 888 ИИ-движком. ASUS ROG Phone 5s и 5s Pro обладают задержкой отклика сенсорного дисплея всего в 24 мс благодаря частоте опроса 360 Гц.

Новые ASUS ROG Phone получили 6,78-дюймовые AMOLED-дисплеи с частотой обновления 144 Гц. Ёмкость аккумулятора составляет 6000-мАч с поддержкой быстрой 65-Вт зарядки. Смартфоны функционируют под управлением Android 11 с фирменной оболочкой ROG UI.

Стоимость базовой версии составляет 999 евро. Помимо неё на рынке есть ROG Phone 5s с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флэш памяти, который продаётся по цене 1099 евро. Цена самой старшей модели ROG Phone 5s Pro с 18 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти составляет 1299 евро.

Источник: https://china-review.com.ua/
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