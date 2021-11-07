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IT-Индустрия
ИТ-Новости
7 ноября 21, 13:51
Realme подала патент на телефон с экранной камерой
Realme
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В прошлом году ZTE стала первым брендом, выпустившим телефон с камерой под дисплеем, анонсировав ZTE Axon 20 5G.
В этом году основные бренды, такие как Samsung и Xiaomi, выпустили телефоны с камерой под дисплеем: Galaxy Z Fold3 и Xiaomi Mi MIX 4. Свежая информация предполагает, что Realme планирует выпустить смартфон с экранной камерой в 2022 году.

Согласно The Mobile Hunt, Realme подала патент на телефон с экранной камерой. Патентные документы демонстрируют телефон с полноэкранным дизайном, что предполагает, что его селфи-камера может быть встроена под дисплей. Он также, кажется, оснащен сканером отпечатков пальцев на экране.





Как видно на патентных изображениях, на левом краю телефона есть кнопки регулировки громкости, а на правом торце — клавиша включения. На задней панели устройства расположен тройной блок камер. Его верхний край кажется пустым, а на нижнем — порт USB-C и слот для SIM-карты. Некоторые антенные линии можно увидеть на верхней и нижней рамке устройства. У него нет аудиоразъема 3,5 мм.

Еще в сентябре директор по маркетингу Realme China Сю Ци поделился изображением телефона без выемки и дырки в сообщении Weibo. В комментариях к посту он упомянул, что в нем нет всплывающей камеры. Возможно, это и был прототип телефона Realme с экранной камерой.



Весьма вероятно, что многие OEM-производители смартфонов могут выпустить смартфоны с камерой под дисплеем в 2022 году. Следовательно, вполне вероятно, что Realme может выпустить свой первый телефон с экранной камерой в следующем году.

Источник: https://expert.com.ua/
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