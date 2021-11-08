Флагманский хит Xiaomi получил Android 12

Обновление получил Xiaomi Mi 11, анонсированный в Китае в конце 2020 года. Глобальная версия смартфона вышла в начале 2021 года. Модель оборудована процессором Snapdragon 888, 120-герцевым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 4600 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой.





Смартфон поступил в продажу с прошивкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 11. Двенадцатая ревизия ОС уже доступна в составе программного обеспечения MIUI 12.5 Номер глобальной прошивки для Xiaomi Mi 11 - v12.5.3.0 SKBMIXM.



