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IT-Индустрия
ИТ-Новости
8 ноября 21, 12:28
Microsoft готовится к выпуску облегченной версии Windows 11
Microsoft
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Американский IT-гигант Microsoft может уже 9 ноября нынешнего года представить облегченную версию Windows 11 — Windows 11 SE, сообщает портал iXBT.com.
рационная система,На этот день Microsoft запланировала специальное мероприятие, в рамках которого будут обсуждаться вопросы, связанные с образованием. По некоторым данным, Windows 11 SE как раз и разработана для недорогих компьютеров, используемых в образовательных учреждениях. Такая операционная система (и недорогие устройства на ее базе) будет напрямую конкурировать с Chrome OS и хромбуками.

Более того, вместе с Windows 11 SE может дебютировать и недорогой ноутбук под ее управлением — Laptop SE. Ему приписывают экран диагональю 11,6 дюйма, платформу Intel Celeron N4120 (4 ядра, частота 1,1-2,6 ГГц), 8 ГБ оперативной памяти, порты USB-A и USB-C.

Напомним также, 4 октября 2021 года Microsoft выпустила новую операционную систему (ОС) Windows 11, причем на день раньше срока.

При этом минимальные требования Microsoft к компьютерам для Windows 11 стали строже. Установить новую ОС получится на машину с процессором Intel Core 8-го поколения или Ryzen 2000 и новее. Кроме того, для нее потребуются 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Источник: http://rusjev.net/
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