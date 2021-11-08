Microsoft готовится к выпуску облегченной версии Windows 11

рационная система,На этот день Microsoft запланировала специальное мероприятие, в рамках которого будут обсуждаться вопросы, связанные с образованием. По некоторым данным, Windows 11 SE как раз и разработана для недорогих компьютеров, используемых в образовательных учреждениях. Такая операционная система (и недорогие устройства на ее базе) будет напрямую конкурировать с Chrome OS и хромбуками.





Более того, вместе с Windows 11 SE может дебютировать и недорогой ноутбук под ее управлением — Laptop SE. Ему приписывают экран диагональю 11,6 дюйма, платформу Intel Celeron N4120 (4 ядра, частота 1,1-2,6 ГГц), 8 ГБ оперативной памяти, порты USB-A и USB-C.





Напомним также, 4 октября 2021 года Microsoft выпустила новую операционную систему (ОС) Windows 11, причем на день раньше срока.





При этом минимальные требования Microsoft к компьютерам для Windows 11 стали строже. Установить новую ОС получится на машину с процессором Intel Core 8-го поколения или Ryzen 2000 и новее. Кроме того, для нее потребуются 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.



