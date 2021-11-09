Тема MIUI, которая «ускорит» смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco

Предложенный ниже пакет кастомизаций позволит вам временно забыть о суровой ноябрьской действительности и вернуться в лето, с его благодатным климатом, морями и пляжами.





Beach OS v12 – идеальный вариант для любителей минималистичных решений. Название темы в переводе на русский означает «пляж». Данный пакет кастомизаций включает в себя пользовательский экран блокировки, видоизмененные иконки и обилие оттенков синего (при этом некоторые части, такие как клавиатура, могут похвастать мятно-зеленым градиентом «а-ля морская волна»).





«Пляж OS v12» — отличная возможность окунуться в сезон отпусков. Тема применима для загрузки на смартфоны экосистемы «Сяоми» под управлением MIUI 12.



