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9 ноября 21, 13:08
Тема MIUI, которая «ускорит» смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco
Предложенный ниже пакет кастомизаций позволит вам временно забыть о суровой ноябрьской действительности и вернуться в лето, с его благодатным климатом, морями и пляжами.
Beach OS v12 – идеальный вариант для любителей минималистичных решений. Название темы в переводе на русский означает «пляж». Данный пакет кастомизаций включает в себя пользовательский экран блокировки, видоизмененные иконки и обилие оттенков синего (при этом некоторые части, такие как клавиатура, могут похвастать мятно-зеленым градиентом «а-ля морская волна»).
«Пляж OS v12» — отличная возможность окунуться в сезон отпусков. Тема применима для загрузки на смартфоны экосистемы «Сяоми» под управлением MIUI 12.
Источник: https://prostomob.com/