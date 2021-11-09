IT-Индустрия ИТ-Новости
9 ноября 21, 13:09
Первая информация о Samsung Galaxy Tab S8 FE
Ожидается, что это будет упрощённый вариант грядущего Samsung Galaxy Tab S8.
Южнокорейский гигант еще не выпустил планшета серии Galaxy Tab S8, которая будет включать модели Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 + и Galaxy Tab S8 Ultra. Ожидается, что они будут запущены в начале следующего года. Что касается Galaxy Tab S8 FE, ожидается, что устройство будет выпущено в четвертом квартале 2022 году. Оно будет построено на базе Exynos 2200 или Qualcomm Snapdragon 898.
Ожидается, что Samsung Galaxy Tab S8 получит 11-дюймовую ЖК-панель LTPS TFT с частотой обновления 120 Гц. Планшету приписывают 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 8000 мА•ч с технологией быстрой зарядки 45 Вт.
Galaxy Tab S8+, как ожидается, будет оснащен 12,4-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Он будет оснащён с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, One UI на базе Android, батареей на 10090 мА•ч и быстрой зарядкой мощностью 45 Вт.
Топовая модель линейки, Galaxy Tab S8 Ultra, будет оснащена 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, чёлкой для сдвоенной селфи-камеры и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Он будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор емкостью 12000 мА•ч будет поддерживать быструю зарядку 45 Вт.
Источник: https://internetua.com/