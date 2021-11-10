Дебютировал бюджетный смартфон Vivo Y15s

Vivo Y15s был представлен в Сингапуре. Его стоимость составляет $133, и выпускается смартфон в цветовых вариантах Wave Green и Mystic Blue.





Vivo Y15s оснащается 6.51-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ (1600 х 720 пикселей), чипом MediaTek Helio P35, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флэш-памяти.





В наличии 8-Мп фронтальная камера, двойная основная камера с 13-Мп и 28-Мп датчиками изображения, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев, порт micro-USB.





Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 (Go edition), адаптированной для маломощных смартфонов.



