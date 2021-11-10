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IT-Индустрия
ИТ-Новости
10 ноября 21, 12:24
Apple упростит ремонт iPhone 13
ремонт
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Как недавно стало известно, замена экранов у смартфонов iPhone 13 в неофициальном сервисе приводит к сбою в работе функции Face ID.
Эксперты сайта iFixit, известного углубленным изучением гаджетов, недавно призвали Apple изменить этот подход, чтобы не создавать сложности для небольших сервисных компаний. Многие из них зарабатывают на замене экранов у смартфонов, а сложности с ремонтом iPhone 13 приведут к потере клиентов и, возможно, даже вынудят некоторых закрыть бизнес.

Сайт The Verge сообщил, что компания Apple собирается выпустить обновление программного обеспечения для своих устройств, чтобы упростить ремонт iPhone 13 независимым сервисным службам. Как ожидается, при замене экрана не потребуется впредь переносить и особый чип, отвечающий за его работу.

Сейчас для этой операции требуется дорогое оборудование, которым обладают далеко не все маленькие сервисные компании. Если компания Apple упростит ремонт своих смартфонов, то это облегчит работу таким компаниям. Когда будет выпущено это обновление, пока неизвестно. 

Источник: https://tech.liga.net/
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