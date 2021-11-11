IP-оператор WNET приобрел днепровские активы Велтон.Телеком

В результате сделки WNET увеличит собственную оптоволоконную сеть в г. Днепр до 600 км, а количество подключенных зданий достигнет 800. Также на обслуживание переходят все региональные клиенты «Велтон» и персонал днепровского офиса. Таким образом, компания существенно усилит лидирующие позиции на рынке предоставления высококачественных телеком-услуг для бизнеса в этом регионе. После окончания интеграции IP-оператор сможет предоставлять весь спектр услуг согласно концепции «территория OnNet» с возможностью подключения сроком до 5 дней от даты заявки на всей территории г. Днепр.

«С 2006 года Днепр является стратегическим регионом для развития. До этого момента мы целенаправленно наращивали и развивали свою сеть здесь, но происходило это эволюционным путем. А в этом году мы сделали качественный скачок и выбрали Днепр одним из наших приоритетов на 2022 год», — заявил Олег БОНДАРЕНКО, генеральный директор WNET.





«Мы провели аудит сети и приступили к модернизации и приведению ее к корпоративным стандартам. В рамках этого будут созданы 2 площадки уровня WNET.Core с пропускной способностью Nх100 Гбит/с и 8 новых площадок уровня WNET.Distribution c пропускной способностью Nх40 Гбит/с на левом и правом берегах Днепра, а все подключенные здания будут переподключены к сети на скорости 10 Гбит/с. Мы планируем закончить полную интеграцию уже через 3 месяца», — сообщил Геннадий ГОРЮШКИН, технический директор WNET.

«Начиная с 2008 года мы приобрели и успешно интегрировали более 20 компаний и сетей. И этот опыт, как в Украине, так и за ее пределами, позволяет нам выстроить процессы таким образом, чтобы абоненты получили существенное улучшение обслуживания и увеличение перечня предоставляемых сервисов. Этот результат стал возможным благодаря накопленным экспертным знаниям, выработанным стандартам и уникальной системе управления реальностью MONIKA. После модернизации сети абоненты в сегменте B2C смогут перейти на гигабитные скорости, в сегменте B2B — получить услуги на скорости 10 Гбит/с и выше, а наши партнеры по B2O рынку — воспользоваться инфраструктурой Nx100 Гбит/с. Заказ всех телеком-услуг доступен в онлайн-режиме с проверкой технической возможности непосредственно на нашем сайте, что является уникальным сервисом на украинском рынке», — подчеркнул Сергей ГАНИЧЕВ, коммерческий директор WNET.







Информация о WNET.Ukraine:

Центральный офис расположен в г. Киев. Работает на рынке Украины с 1999 года. Владеет собственной оптоволоконной сетью протяженностью 6200 км в большинстве крупных городов Украины. Предоставляет услуги по доступу к сети Интернет в сегментах B2C (ТМ «Домонет»), B2B, B2O; стационарной телефонии, размещению оборудования и ИТ.

Информация о WNET.Global:

Штаб-квартира расположена в г. Нью-Йорк, США. Единая сеть охватывает 13 стран, 100 городов, 35 точек обмена трафиком (IXPs), 5000 точек присутствия и обслуживает более 4000 крупных клиентов. Сеть имеет стыки более чем с 1500 операторами по всему миру и входит в топ-100 по связности.



