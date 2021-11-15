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IT-Индустрия
ИТ-Новости
14 ноября 21, 20:50
Хакеры взломали электронную почту ФБР
хакер
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Компьютерные взломщики отослали порядка ста тысяч фальшивых писем

13 ноября неизвестные хакеры сломали систему электронной почты Федерального бюро расследований (ФБР) и разослали около 100 тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке.

Как передает Bloomberg, в письмах получателей информируют, что злоумышленником является эксперт по кибербезопасности Винни Троя, который в прошлом году провел расследование группы хакеров The Dark Overlord.

По информации агентства, ФБР имеет несколько систем электронной почты. Взломанный ящик, который является общедоступным, агенты и сотрудники могут использовать для переписки с общественностью.

При этом, для передачи секретной информации агенты должны использовать отдельную систему.

"Мотивы хакеров неизвестны, и непонятно, как они получили доступ к системе электронной почты", — заявили в ФБР.

Напомним, в августе американский мобильный оператор T-Mobile US Inc., принадлежащий немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom, заявил, что расследует сообщения о том, что хакер пытается продать личные данные более 100 млн ее клиентов.

Ранее в сети выставили на продажу данные почти всех пользователей соцсети LinkedIn — 700 млн человек.

Перед этим стало известно, что Государственный департамент США готов заплатить 10 млн долларов за информацию, которая позволит установить личность или местонахождение хакеров, работающих на иностранные правительства и готовящих атаки на критически важную инфраструктуру страны.

В июне власти США заявили об аресте биткоинов на 2,3 млн долларов, выплаченных хакерам после атаки на трубопроводную систему Colonial Pipeline, из-за которой пришлось вводить чрезвычайное положение.
Delo
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